Harry e Meghan, ancora problemi per l'ex principino e la consorte

Harry e Meghan, fine 2025 complicato, una figura chiave delle loro attività ha cessato il proprio rapporto lavorativo.

Harry e Meghan tornano nuovamente a far parlare di loro stavolta però nessun riferimento alla ex vita di corte il tema è strettamente personale e legato alla vita lavorativa che vede le due star ormai coinvolte a pieno regime nella nuova vita in USA.

Una notizia che sconvolgerà i piani nell’immediato futuro

La notizia arrivata qualche giorno fa ha lasciato sgomenti sia Harry che Meghan che non si aspettavano certo di chiudere il 2025 in questo modo.

D’altronde si sa fare la loro vita non è certamente facile, girare il mondo ed avere gli occhi di tutti addosso, però bisogna aggiungere che magari è anche colpa loro se certe cose accadono, basterebbe avere un minimo di riguardo e le cose prenderebbero una piega totalmente diversa.

Il 2026 sarà ancora pieno di avvenimenti, incontri e interviste di conseguenza bisogna averlo già pianificato e l’assenza di una figura di questo tipo nell’organigramma potrebbe avere influenze negative, almeno per il primo periodo.

L’addetta stampa dice addio

La notizia arrivata tramite il settimanale People e riportata da Caffeinamagazine riguarderebbe il licenziamento di Meredith Meines, addetta stampa della coppia.

Un addio improvviso ed inatteso, considerato che aveva iniziato a lavorare per loro da 10 mesi. La stessa Meines ha spiegato le motivazioni – “dopo un anno di lavoro stimolante con Harry e Meghan coglierò una nuova opportunità. Nutro la massima gratitudine per la coppia e per il team, per il bene che stanno facendo nel mondo”.

Il loro approdo in America dal Regno Unito ha richiesto cambiamenti costanti e risulta difficile trovare l’equilibrio perfetto. Meines è l’11esima addetta stampa che lascia i duchi del Sussex in appena 3 anni.

Ciò testimonia quanto sia complicato stare al loro fianco, nonostante il team sia composto da personale esperto e qualificato per stare loro intorno. Si spera per la coppia che il 2026 possa dare maggiore stabilità sotto questo aspetto, essenziale per il loro essere personaggi pubblici, costantemente sotto i riflettori.