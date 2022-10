Gubbio: il comune fa chiarezza sul caso dell’intossicazione alimentare di massa

Il Comune umbro ha postato sui social un messaggio con il quale ha preso le distanze dagli ultimi rumors

Di questa storia incredibile se ne parla ormai da diversi giorni, anche e soprattutto in termini molto dissacranti. Fino a poche ore fa, sembrava che in un ristorante del comune di Gubbio fosse successo il finimondo, dopo che un pranzo di gruppo di un’associazione di pescatori era finito “in tragedia” a causa di un’intossicazione alimentare di massa.

Si era detto che il pesce non era stato abbattuto e cucinato a dovere e che, probabilmente per i batteri contenuti al loro interno, c’erano stati malori fra i presenti trasportati via in ambulanza e soprattutto un terribile attacco di dissenteria per i membri dell’assocazione. A fomentare le voci che erano circolare c’erano stati degli audio virali di alcune persone che avevano a quanto pare assistito alla scena.

Ma la verità sta da un’altra parte e il comune di Gubbio ha voluto fare chiarezza.

La verità sul caso Gubbio

C’è un fondo di verità nei racconti circolati online. Secondo quanto riporta il post, il 118 è effettivamente intervenuto per soccorrere due commensali, ma per motivi che nulla hanno a che vedere con la qualità del cibo consumato.

Per il resto il Comune di Gubbio si è espresso molto chiaramente sulla questione, chiedendo ai giornali e all’opinione pubblica di rispettare il decoro cittadino senza inventarsi storie diffamanti che non corrispondono al vero.

