Guè Pequeno senza giri di parole a Belve: la dura frecciatina contro Fedez

Guè Pequeno torna sotto i riflettori in una delle sue interviste più sincere e intense. Nel nuovo appuntamento di Belve su Rai2, il rapper milanese si mette a nudo, raccontando senza filtri momenti privati, il dietro le quinte della sua carriera e non risparmiando qualche frecciatina pungente, soprattutto verso Fedez. Un’intervista che promette di svelare lati inediti di uno dei volti più influenti della scena rap italiana.

Guè Pequeno senza filtri: sesso, droghe e dipendenze

Guè ha ripercorso il suo percorso personale e artistico, dai primi passi ai successi, affrontando temi come le dipendenze e le relazioni con le donne, mantenendo il suo consueto tono schietto. Quando Francesca Fagnani gli ha chiesto se si considerasse una persona buona, ha risposto affermativamente, scherzando sul fatto che altrimenti non avrebbe subito tante difficoltà.

Parlando di droghe e dipendenze, il rapper ha raccontato di conoscere molti cantanti della musica leggera, anche molto famosi, che a suo avviso fanno un uso di droga più smodato rispetto ai rapper. Ha ammesso di aver provato quasi tutte le sostanze, tranne alcune, e ha spiegato che le dipendenze, la droga e la malavita hanno fatto parte della sua vita, pur non consigliandole a nessuno perché le considera completamente distruttive.

“A me ha rovinato la vita”.

Riguardo al sesso, l’artista ha raccontato di aver speso oltre 5 mila euro su una nota piattaforma, spiegando che ci ha messo qualche giorno a raggiungere quella cifra, paragonando queste piattaforme ai giochi d’azzardo.

Guè svela il retroscena del gesto a Geolier a Sanremo

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, Guè ha chiarito il significato del gesto diventato virale durante il Festival di Sanremo, quando sul palco si è rivolto a Geolier. Ha spiegato che, contrariamente a quanto si è detto sui social, quel movimento non era un tentativo di aiutarlo: ha voluto sfatare il mito, sottolineando che si trattava semplicemente di una gestualità tipica tra rapper.

“Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo”.

Guè Pequeno senza giri di parole a Belve: la dura frecciatina contro Fedez

Uno dei passaggi più incisivi dell’intervista ha riguardato il suo passato da imprenditore e il rapporto con Fedez, l’artista che aveva lanciato con la sua etichetta. Alla domanda se considerasse quell’esperienza un errore, Guè ha negato, ma ha sottolineato che tra loro non c’è mai stato feeling. Ha definito Fedez un personaggio che usa l’intelligenza per fare gossip e pubblicità, cose che non appartengono al suo modo di essere.

“Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace“.

Infine, parlando dei valori legati al successo, Guè è stato chiaro: tutti cercano il successo, ma lui non lo insegue per motivi superficiali. Ha spiegato che si impegna duramente per raggiungere ciò che ha.