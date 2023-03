Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli: "Abuso di potere, mio fratello deve lasciare il GF"

Guendalina Tavassi è tornata a scagliarsi contro Sonia Bruganelli che a suo dire avrebbe abusato del suo potere contro suo fratello Edoardo al GF Vip.

Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli

Alcuni giorni fa attraverso i social Guendalina Tavassi ha preso a male parole Sonia Bruganelli attraverso i social e si era riferita a lei dandole della “strega col porro” attraverso i social. In queste ore Guendalina è tornata a scagliarsi contro l’opinionista e ha affermato che avrebbe abusato del suo potere. L’ex naufraga ha anche dichiarato che, a suo avviso, suo fratello Edoardo avrebbe dovuto lasciare il GF Vip a causa delle accuse a lui rivolte dalla Bruganelli in diretta tv.

“Edoardo è la persona più sensibile della terra. Sentirsi dire quelle cose gli ha fatto molto male. Di base, è una persona insicura che ha il terrore di non piacere agli altri. Lui stesso ha detto di essere in analisi per questo problema. È stato offeso dalle stesse persone che pochi minuti prima facevano la morale a quelli che usano i social per offendere il prossimo e seminare astio. A loro Edoardo non piace perché nella Casa vogliono guerre e scontri. Lo dimostra il fatto che non si sia mai parlato della storia d’amore tra mio fratello e Micol, che è pulita e basata sul rispetto, a favore della storia tossica tra Antonella ed Edoardo”, ha affermato.

Per il momento Sonia Bruganelli non ha replicato alle parole di Guendalina e in tanti si chiedono se lo farà. Nei giorni scorsi contro l’ex naufraga si era scatenata una vera e propria bufera a causa di alcune delle sue affermazioni sul conto della celebre opinionista, moglie di Paolo Bonolis.