Guendalina Tavassi ha trovato un nuovo amore dopo il marito? Ecco gli indizi

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Guendalina Tavassi abbia ritrovato l’amore. Si tratterebbe di un imprenditore romano, Federico Perna.

Sono passati tanti mesi da quando Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno deciso di dirsi addio e archiviare, in maniera definitiva, la loro lunga e bella storia d’amore. Era stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello 11, a dare la brutta notizia sul suo profilo Instagram.

L’influencer, infatti, non aveva fatto altro che confermare le indiscrezioni sulla sua storia d’amore con Umberto. I due erano separati in casa da circa un anno, in piena crisi. Più che per sua volontà, in quell’occasione, c’è da dire che Guendalina venne spinta da alcune voci di gossip per le quali, proprio l’influencer romana avrebbe scoperto un presunto tradimento dell’ex marito. A distanza di molti mesi, le cose sembrano essere cambiate.

Nuovo amore per Guendalina Tavassi?

Archiviata la storia d’amore e superata la tristezza e i brutti sentimenti, sia Umberto che Guendalina sono andati avanti. Anzi, pare proprio che il cuore della bella opinionista di Barbara d’Urso, sia tornato a battere. Stando a quanto riporta Amedeo Venza, l’influencer abbia ritrovato il sorriso accanto a un gestore di un ristorante green situato a Collina Fleming, una altura che sorge a Roma sulla parte destra del Tevere.

Il nome del fortunato che ha fatto breccia nel cuore della Tavassi è Federico Perna.

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono una coppia?

Sono tanti gli indizi che confermerebbero questa voce. Proprio nelle scorse ore, entrambi i protagonisti di questo gossip dell’estate, si trovavano nello stesso posto. Federico ha aggiunto sulla foto due emoji: un cuore rosso e una faccia sorridente con sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti “Più Bella Cosa”..

Dopo pochi minuti, sempre Federico ha postato una immagine con una donna misteriosa che ha nascosto il viso dietro di lui. Confrontando i due scatti sembra essere proprio la Tavassi. Che sia ritornato il sereno nella vita della romana?

Le parole dell’ex suocera su Guendalina

Bisogna dire, nonostante tutto, però, che sul fronte del rapporto con Umberto, le cose non procedono nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni, sulla questione di è pronunciata anche la mamma del napoletano, l’ex suocera della Tavassi. La donna ha tuonato contro l’influencer e ha confessato di essere molto felice per questa separazione. Insomma, un’uscita non proprio felice. Guendalina, dal canto suo, ha preferito non replicare per evitare ulteriori tensioni e discussioni. In ballo, come tutti ricordano, ci sono anche i due figli avuti con Umberto che, da buona mamma, vuole tutelare e proteggere.