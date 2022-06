Guendalina Tavassi, la dieta a zona: “Ho ripreso i chili persi”

Guendalina Tavassi ha ironizzato via social e ha svelato come avrebbe fatto a riprendere i chili persi.

Dopo l’esperienza fatta all’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha aggiornato i fan sul suo peso forma e sui chili che sarebbe riuscita a riprendere.

Guendalina Tavassi: la dieta

Dopo l’esperieza fatta all’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi – così come gli altri naufraghi – ha confessato di aver perso molti chili e ha espresso il desiderio di rimettersi in forma.

“Ho ripreso i chili persi e sto mangiando come mai nella vita, ho perso solo tempo… dico alla gente quando mi chiedono dei chili persi, ‘la mia dieta a zona è andare a mangiare in tutte le zone de Roma!’”, ha dichiarato Guendalina ironica dopo essersi mostrata in forma a dir poco smagliante.

L’addio all’Isola

Come altri naufraghi del programma tv anche Guendalina Tavassi ha deciso di lasciare anticipatamente L’Isola dei Famosi alla notizia del suo prolungamento.

La sorella di Edoardo Tavassi – che continua a fare il tifo per lui da casa – ha dichiarato di avere altri impegni di lavoro e di voler stare finalmente in compagnia dei suoi figli dopo mesi interi di lontananza. Ad attenderla a casa ovviamente era presente il suo fidanzato, Federico Perna, che sembra esserne più innamorato che mai di lei. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?