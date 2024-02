Guerra in Medio Oriente, Biden su Israele: "La risposta a Gaza è stata esagerata"

Gli Stati Uniti d’America non hanno mai fatto mancare il loro supporto a Israele nel corso della storia dello Stato ebraico e Tel Aviv ha ricevuto aiuti dagli USA anche per la guerra attualmente in corso in Medio Oriente. Nonostante questo, però, il presidente Joe Biden si è tante volte espresso in maniera critica sul modo in cui Israele sta conducendo la battaglia ad Hamas nella Striscia di Gaza: troppi civili palestinesi sono giornalmente coinvolti nei raid dell’Idf.

Biden critica Israele: la conferenza stampa negli Usa

Come sappiamo, Israele ha deciso di entrare con le sue truppe nella Striscia di Gaza dopo che, il 7 ottobre del 2023, i terroristi di Hamas avevano sferrato un attacco su larga scala allo Stato ebraico, uccidento e prendendo in ostaggio centinaia di persone Da quel momento, la risposta di Israele è stata durissima e i raid a Gaza non sono praticamente mai cessati. Oltre a tanti terroristi, però, anche moltissimi palestinesi innocenti hanno perso la vita e Israele si è attirato le antipatie di tante democrazie occidentali, oltre che di parte del mondo arabo. Il presidente Usa Joe Biden ha parlato della questione in una conferenza stampa andata in scena nelle scorse ore: “La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata“.

Biden critica Israele: le mosse americane

“Ho fatto pressione su Israele per consentire l’ingresso di aiuti umanitari” – rivendica poi il presidente americano – “Ho convinto Netanyahu, ho fatto forti pressioni. Ci sono moltissime persone innocenti che muoiono di fame, donne e bambini innocenti che hanno disperato bisogno di aiuto”. “Ho parlato al telefono con i sauditi per portare a Gaza quanto più aiuti possibili e sto lavorando senza sosta per gli ostaggi e il cessate il fuoco” – spiega ancora Biden.