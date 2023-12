Guerra in Medio Oriente, Hamas: "No alla tregua temporanea"

La guerra in Medio Oriente prosegue ormai da quasi tre mesi, da quando lo scorso 7 ottobre i terroristi di Hamas sferrarono quel tremendo attacco al sud di Israele causando decine di morti e catturando molti ostaggi. La risposta di Tel Aviv è stata durissima, da quel giorno i raid nella Striscia di Gaza non si sono mai fermati o quasi.

Hamas-Israele, no alla tregua temporanea: la dichiarazione

Quel ‘quasi’ si riferisce alla settimana di stop dai combattimenti che è stata effettuata un mese fa, dopo un accordo tra Israele e Hamas. Una sorta di tregua temporanea che si basava sulla liberazione degli ostaggi in cambio di una pausa dai raid a Gaza. Una soluzione di questo tipo, però, adesso è insostenibile. A spiegarlo è stato Osama Hamdan, esponente di Hamas in Libano, ai microfoni di ‘Al Jazeera’. “Non verranno liberati ostaggi a meno che non ci sia un cessate il fuoco permanente” – ha dichiarato Hamdan.

Hamas-Israele, no alla tregua temporanea: fake news

Il ‘Times of Israel’ ha spiegato anche che, secondo quanto pensano i vertici di Hamas, Israele avrebbe fatto circolare notizie false al fine di respingere le crescenti pressioni interne sul governo per un accordo sugli ostaggi. Un accordo che non verrà trovato e per il quale nessun colloquio è previsto all’orizzonte.