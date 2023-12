L’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) dell’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) ha fatto sapere che nella giornata di ieri, ben 81 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza. I mezzi sono passati da due valici differenti senza incappare in problemi di alcuna natura: prosegue il sostegno verso la popolazione palestinese della Striscia.

Camion di aiuti entrano a Gaza: il passaggio

Sono passati attraverso il valico israeliano di Kerem Shalom e quello egiziano di Rafah, già noto per diverse vicissitudini in questi tre mesi di guerra in Medio Oriente, gli 81 camion di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Il conflitto non si arresta e i civili ne riportano i gravi danni ogni giorno di più. L’Ocha ha commentato la buona riuscita dell’azione umanitaria, ma ha specificato: “Il volume degli aiuti rimane tristemente inadeguato“.

Camion di aiuti entrano a Gaza: il commento

Martin Griffiths, il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, lancia un appello: servono più aiuti e servono subito. Griffiths descrive la situazione attuale presso il valico di Rafah, dove migliaia di sfollati sono arrivati negli ultimi giorni cercando aiuti che al momento possono ottenere in maniera del tutto insufficiente. “Una popolazione traumatizzata ed esausta viene stipata all’interno di una porzione di terra sempre più piccola” – racconta Martin Griffiths, che già si era lamentato pubblicamente della difficoltà di far pervenire aiuti alla Striscia di Gaza.