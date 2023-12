Medio Oriente, l'Oms lancia l'allarme: "La popolazione di Gaza è in pericolo"

Il direttore generale dell'Oms parla della crisi in Medio Oriente e lancia un allarme sulle condizioni di vita della popolazione a Gaza

La guerra in Medio Oriente tra i terroristi di Hamas e l’esercito di Israele non accenna a diminuire di intensità e a farne le spese, in questo momento, sono soprattutto i cittadini palestinesi di Gaza. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato l’allarme sulle condizioni di vita dei civili, parlando del malfunzionamento degli ospedali nella Striscia e dei problemi connessi alla sanità a Gaza.

Gaza, allarme Oms: la popolazione è in pericolo

“La popolazione di Gaza è in grave pericolo” – ad affermarlo con fermezza è stato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha descritto la condizione degli ospedali nella Striscia di Gaza dopo tre mesi dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che nella giornata di martedì sono state consegnate forniture a due ospedali, ma che al momento solo 15 delle 36 cliniche della Striscia sono in funzione.

Gaza, allarme Oms: l’intervento della comunità internazionale

La situazione diventa ogni giorno sempre più insostenibile: “La comunità internazionale deve prendere misure urgenti per alleviare il grave pericolo che affligge la popolazione di Gaza e che mette a repentaglio la capacità degli operatori umanitari di aiutare le persone con ferite terribili, fame acuta e a grave rischio di malattie” – chiarisce ancora Ghebreyesus.