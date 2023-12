Nella Striscia di Gaza non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, infatti, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sul campo profughi di Nuseirat. Le prime informazioni che arrivano parlano di 20 morti, ma si cercano ancora alcuni dispersi.

Israele-Hamas, raid campo profughi di Nuseirat: l’attacco

L’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘, che cita fonti mediche, racconta quanto successo nelle scorse ore in Medio Oriente e in particolare nel campo profughi di Nuseirat, sito nel centro della Striscia di Gaza. Il luogo, già teatro nelle scorse settimane di pesanti attacchi da parte dell’esercito di Israele, ha subito un nuovo raid nella notte. I morti, secondo quanto riportato da ‘Al Jazeera‘ sarebbero 20, ma sono solo quelli accertati. L’organo di satampa fa spaere che tantissime persone sono date per disperse e il loro destino è davvero appeso ad un filo.

Israele-Hamas, raid campo profughi di Nuseirat: allarme Oms

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità l’ancia l’allarme. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, racconta che 15 ospedali su 36 risultano attualmente non in funzione nella Striscia di Gaza. La situazione, secondo la sua analisi, è gravissima per la popolazione di Gaza: le persone sono costrette a vivere da ormai quasi tre mesi in condizioni veramente al limite.