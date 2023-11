Guerra in Medio Oriente, Tajani: "No a cessate fuoco finché Hamas spara su I...

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di effettuare pause nei combattimenti a Gaza per consentire ai civili di evacuare le zone a rischio e facilitare la consegna di aiuti umanitari attraverso il passaggio di Rafah.

Tajani: “L’Autorità palestinese unica interlocutrice”

Tajani ha condannato fermamente Hamas, definendola un’organizzazione criminale, e ha chiarito come possa essere uno sbaglio dare sostegno a questa organizzazione in Italia. Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha esortato Iran ed Hezbollah a evitare il coinvolgimento nella guerra a Gaza per evitare una più ampia escalation regionale.

Tajani ha dichiarato che l’Autorità palestinese è l’unico interlocutore con cui costruire un dialogo, mentre accusa Hamas di ostacolare la creazione di uno stato palestinese.

La richiesta di “cessate il fuoco” di Macron

Riguardo alla richiesta di un “cessate il fuoco” avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron, Tajani ha affermato che l’obiettivo finale è la pace, ma ha sottolineato che un cessate il fuoco non può avvenire fintanto che Hamas continua a lanciare missili su Israele. Ha enfatizzato che la pausa umanitaria può consentire di evacuare persone e inviare aiuti a Gaza, compresi medici e ospedali. Una nave ospedale italiana è in arrivo di fronte a Gaza per fornire assistenza.