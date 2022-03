Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà in una videoconferenza con le Camere di Montecitorio il prossimo 22 marzo alle ore 11 in punto

Mentre la guerra in Ucraina non accenna a terminare e i bombardamenti da parte dei russi proseguono incessanti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di parlare direttamente ai Paesi occidentali. Il prossimo 22 marzo alle ore 11 in punto, avrà una videoconferenza con le Camere di Montecitorio.

Guerra in Ucraina, l’intervento alle Camere di Volodymyr Zelensky

Durante la riunione dei capigruppo della Camera è emerso che il presidente dell’Ucraina Zelensky, avrà la possibilità di parlare in conferenza direttamente con Montecitorio il prossimo 22 marzo. Una notizia appresa e riportata da ‘Adnkronos’, che specifica anche l’orario (le 11 del mattino). Zelensky sta parlando direttamente con i leader dei Paesi occidentali anche per provare a convincerli a dare maggiore sostegno al suo Paese in questo momento così difficile.

Il discorso di Zelensky al Congresso americano

Nel frattempo ha fatto il giro del mondo il discorso tenuto dallo stesso Zelensky, sempre ovviamente in videoconferenza, al Congresso americano. Un discorso in uni il presidente ucraino ha richiamato alcune note tragedie americane facendo un parallelismo con quello che sta accadendo adesso nel suo Paese: “Nella vostra grande storia avete avuto pagine che vi consentono di capirci. Ricordate Pearl Harbor e l’11 settembre 2001, il nostro Paese sta vivendo la stessa cosa tutti i giorni da tre settimane.

È troppo chiedere una no-fly zone per proteggere il nostro popolo? Se è troppo da chiedere, offriamo un’alternativa: sapete di quale sistema difensivo abbiamo bisogno, aerei che possano aiutare gli ucraini. Voi li avete, ma non sono nei cieli ucraini e non difendono il nostro popolo. Io ho bisogno del vostro aiuto.”