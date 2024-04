Guerra in Ucraina, Kiev aspetta l'attacco: "Russia prepara grande offensiva p...

Sono passati ormai due anni dall’inizio della guerra in Ucraina e da quel momento, quasi giornalmente, sul fronte arrivano nuovi attacchi da parte della Russia. Solo questa notte, ad esempio, l’ultima offensiva di Mosca con i droni su Kharkiv che ha tolto la vita a sei persone.

Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: quando ci sarà

Ma non sono solo questi attacchi a spaventare Kiev. La Russia, infatti: “Potrebbe lanciare una nuova grande controffensiva in Ucraina tra la fine di maggio e l’inizio di giugno” – è questo quanto fa sapere il consigliere della presidenza ucraina Andrei Yermak. “Sappiamo che Putin sta preparando una nuova mobilitazione e prevediamo che nuove operazioni per una controffensiva russa potranno iniziare a fine maggio o inizio giugno” – ha raccontato l’uomo di Zelensky a ‘Politico’ nella sua versione americana.

Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: la difesa

Per questo motivo, l’Ucraina si sta mobilitando nella sua risposta. “Per prima cosa” – dice ancora Yermak – “È stata avanzata la richiesta di avere al più presto nuovi sistemi di difesa aerea“. Sena i nuovi armamenti, pensare di difendere la capitale dai russi dal prossimo attacco sembra essere molto difficile.