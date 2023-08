L’ex premier russo Dmitry Medvedev ha affermato che la pace che porrà fine alla guerra in Ucraina si avrà solo alle condizioni di Mosca.

Tornando a esprimersi circa l’epilogo della guerra tra Ucraina e Russia, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha dichiarato con fermezza che la pace potrà essere raggiunta solo “alle nostre condizioni”, ossia quelle di Mosca.

Guerra in Ucraina, Medvedev: “Pace alle nostre condizioni”

Sembra un disco rotto ormai Dmitry Medvedev. In oltre un anno di guerra tra Mosca e Kiev, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa non ha fatto altro che continuare a ripetere che il Cremlino vincerà la guerra e che il Paese guidato da Volodymyr Zelensky andrà incontro a una inevitabile sconfitta, invocando di tanto in tanto lo spauracchio della Terza Guerra Mondiale e della guerra nucleare.

A circa 18 mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Medvedev è tornato ancora una volta a esprimersi sul conflitto, asserendo che la guerra tra i due Paesi giungerà al termine in un solo modo ossia alle condizioni dettate da Mosca.

In un post condiviso su Telegram, l’ex premier ha dichiarato che “come nell’agosto 2008, i nostri nemici saranno schiacciati” e che la Russia “raggiungerà la pace alle sue condizioni”.

L’attacco ai Paesi occidentali

Nel suo post, Medvedev ha poi deciso di ricordare l’avvio dell’invasione russa della Georgia avvenuta 15 anni fa, affermando che “le nostre forze armate punirono rapidamente e severamente gli sfacciati nazionalisti in cinque giorni, proteggendo dal nemico la nostra gente che viveva in Abkhazia e nell’Ossezia meridionale”.

Non sono mancate, infine, le frecciatine rivolte ai Paesi occidentali. “Gli Stati Uniti e i loro vassalli allora chiaramente non avevano abbastanza esperienza, mentre oggi stanno di nuovo conducendo una guerra criminale, cercando di cancellare la Russia dalla faccia della Terra”, ha detto. “L’intero sistema Nato sta combattendo apertamente contro di noi, ma abbiamo forze sufficienti per portare a termine tutti i compiti dell’operazione speciale”, ha concluso il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.