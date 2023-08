Gli Stati Uniti d’America sono tormentati dal maltempo e le cattive condizioni meteorologiche hanno un impatto negativo sui trasporti. In particolare, si registrano numerosi disagi negli aeroporti con tantissimi voli in ritardo o addirittura cancellati.

USA, allarme tornado: ritardi e voli cancellati negli aeroporti

Un totale di circa 1.100 voli cancellati a cui si devono aggiungere altri tremila rinviati. Negli Stati Uniti d’America il maltempo sta bloccando da diverse ore il traffico aereo. Le zone più a rischio sono quelle della Georgia, il cui aeroporto principale – l’Hartsfield-Jackson di Atlanta – è quasi del tutto fermo. Gravi disagi anche a Baltimora, nel Maryland, dove un aero su cinque è rimasto al suolo, ma non se la cavano bene nemmeno i trafficatissimi aeroporti di New Yor come La Guardia e il Jfk.

Le conseguenze del maltempo negli Stati Uniti: ci sono morti e feriti

Conseguenza ancor più grave della situazione del meteo in America è quella che riguarda i morti e i feriti. Per il momento, nella costa orientale degli USA sono stati accertati due decessi: un 28enne morto a causa di un fulmine a Florence, in Alabama e un 15enne che ha perso la vita in Carolina del Sud per la caduta di un albero. I fortissimi temporali e i fulmini che sono caduti soprattutto in Georgia hanno lasciato tantissime persone senza elettricità.