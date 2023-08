Una tragedia alla quale risulta difficile credere ha colpito nelle scorse ore gli USA. Krystal Cascetta, un’oncologa di New York, si è suicidata dopo aver ucciso la figlia nella mattinata di sabato 5 agosto intorno alle 7. Lo ha detto sapere polizia di New York che ha confermato che si è trattato un caso di omicidio/suicidio.

USA dottoressa uccide figlia, poi si toglie la vita: cosa è successo

Il poliziotto Steven Nevel – riporta la testata estera NBC News – ha tenuto a precisare che non gli è possibile divulgare dettagli sull’accaduto. Ad ogni modo ha spiegato che a chiamare il 911 sarebbe stato qualcuno che si trovava all’interno dello stabile nel quale si è consumato il dramma. Quest’ultimo si è subito diretto di volata nella stanza della piccola dopo aver udito il primo sparo al quale ne è seguito un secondo. Quando ha fatto irruzione nell’appartamento, madre e figlia erano già morte.

Chi era Krystal Cascetta

Krystal Cascetta lavorava come capo reparto del Mount Sinai Queens Infusion Center, come è possibile leggere dalla sua biografia riporta dal sito internet della struttura. Si era laureata in medicina all’Albany Medical College ed era stata anche assistente professore di medicina all’interno della divisione di ematologia e oncologia dell’Icahn School of Medicine.