Omicidio-suicidio a Torino. Un uomo di 84 anni ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. A lanciare l’allarme la figlia della coppia, che abita al piano di sotto.

Omicidio-suicidio in provincia di Torino: spara alla moglie e poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio in provincia di Torino. Una coppia di anziani è stata trovata morta nella loro casa di Vinovo. Si tratta di Claudio Coli Cantone e Vera Maria Icardi, entrambi 84enni. A lanciare l’allarme la figlia della coppia, che abita al piano di sotto, dopo aver sentito gli spari di una pistola. Sul posto è arrivata un’autoradio dei carabinieri, che li ha trovati senza vita sul loro letto all’interno dell’abitazione. I militari di Vinovo e Moncalieri stanno lavorando per accertare la dinamica dell’accaduto.

Omicidio-suicidio in provincia di Torino: la ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, l’84enne avrebbe sparato alla moglie mentre dormiva, con un revolver arrugginito dell’Ottocento che aveva in casa, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Da quanto si apprende, da tempo la donna soffriva di demenza senile e aveva bisogno di assistenza continua. Anche il marito aveva scoperto da poco di essere gravemente malato e temeva probabilmente di non essere più in grado di assisterla. Sono ancora in corso gli accertamenti.