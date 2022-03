Nel corso della guerra in Ucraina, tra le vittime mietute dalle truppe russe, figurano anche due calciatori, morti durante i bombardamenti.

Guerra in Ucraina, morti due calciatori: addio a Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko

I bombardamenti che si stanno abbattendo sull’Ucraina stanno provocando un continuo aumento delle vittime nei bilanci preliminari redatti nell’ambito della guerra.

In questo drammatico contesto, hanno perso la vita anche due calciatori: si tratta di Vitalii Sapylo, 21enne che giocava per il Karpaty, e di Dmytro Martynenko, 25enne che giocava nell’Hostomel.

La notizia della morte dei due calciatori causata dai bombardamenti russi è stata diramata dalla Fifpro, il sindacato internazionale dei giocatori professionisti.

Nel ricordare i due giovani divenuti vittima di una guerra atroce e insensata, la Fifpro ha scritto: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei due ragazzi”.

Come sono morti Sapylo e Martynenko?

A quanto si apprende, Dmytro Martynenko si trovava presso la sua abitazione in compagnia dai suoi familiari quando l’edificio in cui era ubicato l’appartamento è stata abbattuto da un razzo. L’unico sopravvissuto all’attacco russo è stato il padre del 25enne. La madre, invece, è rimasta sotto le macerie mentre la sorellina di appena 7 anni ha riportato gravi perite alla testa causate da schegge che si sono violentemente diffuse dopo l’esplosione.

Martynenko, nella scorsa stagione calcistica, era riuscito a vincere la prima posizione nella classifica marcatori della Serie B.

Per quanto riguarda Vitalii Sapylo, invece, il 21enne aveva deciso di combattere per la sua Nazione contro gli invasori russi e si era arruolato nei battaglioni di resistenza. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il giovane è caduto in battaglia.

Nella giornata di martedì 1° marzo, inoltre, è stata stata annunciata anche la prematura scomaprsa dell’atleta ucraino di biathlon Yevgeny Malishev.