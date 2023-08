È stata una nottata molto intensa, quella appena trascorsa sul fronte russo-ucraino. Se da una parte Mosca ha sferrato su Kiev quello che è stato definito il più potente attacco missilistico da questa primavera, gli ucraini contrattaccano e colpiscono con una pioggia di droni sei regioni nemiche.

Ucraina, sferrato attacco di droni sulla Russia: colpito l’aeroporto di Pskov

Il Ministero della Difesa russo si è affidato all’agenzia di stampa ‘Tass‘ per raccontare quanto sta accadendo in queste ore nel Paese. Secondo quanto riferito, una intensissima pioggia di droni ucraini avrebbe preso di mira 6 regioni nemiche: il più grande attacco di droni da inizio guerra. In particolare, gli Uav avrebbero colpito un aeroporto nella regione occidentale di Pskov, causando enormi danni e un incendio. Altri droni, secondo quanto riferito dalle autorità russe, sono stati abbattuti nelle regioni di Mosca, Oryol, Bryansk, Ryazan e Kaluga.

Cosa è successo all’aeroporto di Pskov

Secondo quanto si apprende, i droni che hanno colpito l’aeroporto di Pskov hanno causato danni non trascurabili a quattro aerei da trasporto Il-78. A riferirlo è stato il governatore regionale di Pskov, Mikhail Vedernikov, che ha anche ordinato la cancellazione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto. Anche ‘Rbc-Ucraina’ racconta l’attacco citando alcuni media locali: “Sono stati lanciati almeno dieci droni contro l’aeroporto russo di Pskov”. I russi hanno spostato i velivoli nella notte per salvarli dalle esplosioni.