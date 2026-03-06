La guerra in Iran e la sua possibile espansione regionale sollevano in Italia preoccupazioni non solo di natura geopolitica ma anche di sicurezza interna: secondo i servizi di intelligence, l’attuale conflitto potrebbe aumentare la possibilità di attentati in Italia legati a dinamiche di terrorismo internazionale e a tensioni transnazionali. Ecco quali sono le aree più a rischio.

Sicurezza interna e minacce terroristiche in Italia

Oltre alla dimensione militare, l’Italia deve gestire rischi legati alla sicurezza interna. La relazione annuale dell’Intelligence segnala che la situazione in Iran può «alimentare timori di escalation con impatti sulla minaccia terroristica», sottolineando il crescente coinvolgimento di Hamas in Europa nella circolazione di armi e in progettualità ostili.

Il direttore del DIS evidenzia una tendenza preoccupante tra i giovani: «quello che prevale non è la matrice ideologica ma la fascinazione verso la violenza, che si coglie soprattutto nelle comunità digitali». Tra il 2023 e il 2025 le operazioni con minori coinvolti sono aumentate del 285%, pari a quattro su dieci. Mentre i movimenti antagonisti mostrano diffidenza verso la tecnologia, gruppi di estrema destra la considerano «elemento abilitante».

Guerra in Iran, allerta in Italia: le zone a maggior rischio attentati

Anche se uno scontro tra Iran e Stati Uniti dovesse degenerare in un conflitto più ampio, l’Italia difficilmente si troverebbe in prima linea. Tuttavia, il Paese ospita infrastrutture militari fondamentali per la NATO, rendendo alcune zone particolarmente «strategicamente sensibili», come osservano analisti geopolitici. Non si tratta di un pericolo generalizzato per la popolazione, ma di aree legate a basi operative, hub logistici o centri di comando utilizzati dagli Stati Uniti e dall’Alleanza Atlantica.

La Sicilia rappresenta il principale nodo strategico nel Mediterraneo. La base di Sigonella controlla missioni di sorveglianza marittima, operazioni con droni e attività di intelligence sul Medio Oriente, diventando un «punto nevralgico per le operazioni NATO tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente». A pochi chilometri, il sistema satellitare MUOS di Niscemi garantisce comunicazioni militari globali della Marina americana e, in caso di crisi, costituisce un obiettivo sia simbolico che operativo.

Al Nord-Est, Aviano ospita il 31° Fighter Wing dell’US Air Force, caccia da combattimento e sistemi di deterrenza nucleare. Vicenza, con Camp Ederle e Caserma Del Din, accoglie la 173ª Brigata Aviotrasportata, rendendola centrale per eventuali operazioni NATO sul fianco sud-orientale dell’Alleanza. Infine, tra Pisa e Livorno, Camp Darby funge da deposito logistico di grandi dimensioni, con magazzini di munizioni, mezzi militari e infrastrutture collegate al porto di Livorno, strategiche per rifornire missioni in Europa, Medio Oriente e Africa.

Altre zone considerate sensibili includono aree portuali e aeroporti civili usati anche per supporto militare, così come corridoi logistici che collegano queste basi ai principali centri urbani.