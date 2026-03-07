Momenti di paura a Dubai Marina, il cuore della città degli Emirati Arabi. Stando a quanto riferito dai media locali un drone iraniano avrebbe colpito un noto grattacielo residenziale. Si tratta della 23 Marina Tower, la torre più alta del piano di sviluppo cittadino del 2005. Dalla città sono arrivati i primi video che testimoniano quanto accaduto.

Guerra, drone dall’Iran contro la 23 Marina Tower di Dubai

Situazione di allerta e di alta tensione a Dubai Marina a seguito dell’impatto di un drone contro un grattacielo residenziale. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti non hanno ancora confermato l’entità dei danni o eventuali vittime, come riportato dal Caspian Post tramite media stranieri. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni in merito al presunto incidente. Se confermato però, l’attacco rappresenterebbe una grave escalation delle tensioni regionali, nel contesto dei conflitti in corso che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele.

Solo poche ore prima il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si era scusato con i paesi vicini in merito agli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Usa annunciando la fine dei raid; annuncio che sarebbe evidentemente stato disatteso. Un video del presunto attacco è stato condiviso online nei minuti immediatamente successivi, suscitando preoccupazione sulle piattaforme dei social media in merito alla sicurezza nella regione del Golfo.