Guerra in Ucraina, Kiev è di nuovo sotto attacco: missili e droni hanno provocato blackout, danni agli edifici e vittime. Mentre i cittadini cercano rifugio, sul piano internazionale crescono tensioni e incertezze, tra inviti diplomatici alla pace e il timore di nuovi raid.

Guerra in Ucraina, diplomazia internazionale e il fragile equilibrio della pace

Sul fronte internazionale, emergono segnali contrastanti riguardo al dialogo e alla pace.

Il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin è stato invitato a unirsi al “Board of Peace” proposto dal presidente statunitense Donald Trump per la situazione di Gaza.

Il ministro Antonio Tajani ha commentato: “Tutti quelli che lavorano per la pace fanno bene“, pur osservando che “Putin non è un campione dei portatori di pace nel mondo”, sottolineando la necessità che la Russia dimostri concretamente la volontà di collaborare per la pace anche in Ucraina. Nel frattempo, il presidente Trump non ha programmato incontri con Zelensky durante il Forum di Davos, nonostante il desiderio del leader ucraino di un colloquio diretto.

Secondo fonti citate da Politico, la riluttanza deriva dalla Casa Bianca, mentre Trump ha dichiarato che “l’Europa dovrebbe concentrarsi sulla guerra con la Russia e l’Ucraina… non sulla Groenlandia”, evidenziando come la crisi ucraina rimanga al centro delle preoccupazioni geopolitiche mondiali.

Guerra in Ucraina, Kiev sotto attacco: raid russi provocano blackout nella Capitale

Nella capitale ucraina, diverse zone hanno subito interruzioni di elettricità e acqua a causa dei continui raid nemici. I media locali riportano che la notte del 20 gennaio missili balistici e droni hanno colpito Kiev, provocando esplosioni e incendi diffusi. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato che almeno una persona è rimasta ferita nel distretto di Dniprovskyi e che gli edifici non residenziali della zona hanno subito danni.

“I detriti dei droni sono caduti in una zona della città, causando interruzioni nella fornitura di energia elettrica“, ha spiegato il primo cittadino. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha invitato i cittadini a rimanere nei rifugi e ha sottolineato l’attivazione delle infrastrutture sociali in modalità autonoma.

La situazione si inserisce in un contesto già teso, poiché ieri il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia era pronta a un nuovo attacco massiccio, esortando la popolazione a “prestare attenzione a tutti gli avvisi aerei” e a essere pronta a intervenire rapidamente per proteggere la popolazione.