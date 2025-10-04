Due raid russi hanno colpito la stazione ferroviaria di Shostka, in Ucraina, mettendo in pericolo passeggeri, personale e soccorritori.

L’Ucraina è stata recentemente colpita da attacchi russi con droni e missili, che hanno preso di mira civili e infrastrutture strategiche. Tra i più gravi, il raid sulla stazione ferroviaria di Shostk.

Guerra Russia-Ucraina: nuovi attacchi nella notte

Le forze armate ucraine hanno reso noto che nella notte tra venerdì 3 e sabato hanno respinto un massiccio attacco aereo, neutralizzando 73 droni su un totale di 109 lanciati a partire dalle 18:00 del 3 ottobre.

Il bollettino dell’Aeronautica militare riferisce che tra gli asset impiegati contro l’Ucraina c’erano velivoli senza pilota dei modelli Shahed e Gerber, oltre a tre missili balistici Iskander‑M/KN‑23 lanciati dalle regioni russe di Rostov e Voronezh. In tutto il Paese si sono registrati impatti in 21 località riconducibili a tre missili e 36 droni e in altre quattro aree sono caduti frammenti di velivoli precedentemente abbattuti.

Guerra Ucraina, attacco con drone su stazione ferroviaria: “Questo è terrorismo”

Tra le conseguenze più gravi si segnala l’attacco alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy, dove il presidente Zelensky ha confermato che almeno 30 persone — tra passeggeri e personale ferroviario — sono rimaste ferite. Le autorità hanno inoltre documentato danni a un convoglio diretto a Kiev, con immagini di una carrozza avvolta dalle fiamme.

I funzionari locali attribuiscono a quei raid la responsabilità di estesi blackout: l’operatore energetico Sumyoblenergo ha comunicato che la città di Shostka e parti del suo distretto sono rimaste senza elettricità a seguito dei danni alle infrastrutture.

Il ministro degli Esteri ucraino ha denunciato che i raid sui treni passeggeri sono stati condotti con la tattica del “doppio colpo”, ossia due attacchi consecutivi progettati per colpire anche i soccorritori. Sybiha ha sottolineato la necessità di una reazione internazionale più incisiva, suggerendo l’imposizione di nuove sanzioni e un rafforzamento del sostegno militare a Kiev, per far pagare alla Russia un prezzo più alto, sia politico sia strategico, per le proprie offensive.