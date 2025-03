Guerriglia urbana a Palermo durante la festa di San Giuseppe

Un evento tradizionale che si trasforma in violenza

La festa di San Giuseppe, un momento di celebrazione e tradizione per molti palermitani, si è trasformata in un episodio di violenza e disordini. Le vampe, che dovrebbero rappresentare un simbolo di unità e festa, sono state teatro di scontri tra gruppi di giovani e le forze dell’ordine. La scena è stata caratterizzata da atti vandalici, con incendi appiccati a cataste di legno e cassonetti dell’immondizia, creando un clima di paura e insicurezza tra i residenti.

Le zone più colpite e l’intervento delle forze dell’ordine

Le aree di Brancaccio, Borgo Vecchio, Guadagna e Kalsa sono state le più colpite da questi eventi. Qui, i giovani, spesso incappucciati, hanno dato vita a veri e propri atti di guerriglia, lanciando sassi e bottiglie contro chi cercava di fermarli. Tra i feriti, un operaio della Rap e un poliziotto, entrambi soccorsi dal 118. La situazione è degenerata al punto che le ambulanze hanno avuto difficoltà a raggiungere i feriti, bloccate da cassonetti dati alle fiamme.

Le conseguenze di una festa che dovrebbe unire

Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle tradizioni locali. La festa di San Giuseppe, che dovrebbe essere un momento di gioia e condivisione, si è trasformata in un incubo per molti. Le forze dell’ordine, già in allerta, hanno dovuto intensificare la loro presenza per cercare di riportare la calma. La comunità si interroga su come sia possibile che una tradizione così radicata possa degenerare in violenza, e quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza di tutti durante le celebrazioni.