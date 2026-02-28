Guida completa a Sanremo 2026: date, artisti e ospiti imperdibili

Il Festival di Sanremo 2026 è un appuntamento musicale che riunisce nomi affermati, giovani debuttanti e momenti speciali. Si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà trasmesso in diretta su Rai 1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay e Rainews.it. L’edizione mira a celebrare la canzone italiana e a offrire palcoscenici per nuovi talenti, mentre il meccanismo di voto stabilirà la classifica finale delle canzoni in gara. Questa guida riassume i protagonisti in gara, i conduttori, gli ospiti e le modalità di votazione; nei paragrafi successivi saranno forniti dettagli su artisti, ordine delle serate e procedure di scrutinio.

I conduttori e la direzione artistica

Per la direzione artistica e la conduzione il festival conferma Carlo Conti, alla guida per la seconda edizione consecutiva e per la quinta volta in carriera. La conduzione sarà affiancata stabilmente da Laura Pausini.

Nel corso delle cinque serate si alterneranno co-conduttori che accompagneranno il programma con ruoli scenici e di intrattenimento. Tra i nomi previsti figurano l’attore turco Can Yaman, l’attrice e regista Pilar Fogliati, il comico Lillo, il cantautore Achille Lauro, la top model Irina Shayk, il comico Ubaldo Pantani, la modella Bianca Balti, il mattatore Nino Frassica e la giornalista Giorgia Cardinaletti.

Per le serate riservate alle Nuove Proposte è previsto l’ingresso sul palco del volto radiofonico Gianluca Gazzoli, con un ruolo specifico dedicato alla presentazione degli emergenti.

Gli artisti in gara e la struttura delle sezioni

La competizione comprende 30 artisti nella sezione Campioni e 4 nella sezione Nuove Proposte, provenienti da Sanremo Giovani e Area Sanremo. I Campioni presentano brani inediti, mentre le Nuove Proposte puntano a lanciare nuovi nomi nel panorama musicale nazionale. Tra i partecipanti figurano veterani e artisti emergenti, da Patty Pravo a Ditonellapiaga e Samurai Jay, con collaborazioni come Fedez & Marco Masini e la coppia LDA & Aka7even. L’orchestra sarà diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il vincitore della sezione Campioni acquisirà il diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026.

Elenco sintetico dei Campioni

In continuità con quanto riportato in precedenza, la vittoria nella sezione Campioni garantirà la rappresentanza italiana all’Eurovision Song Contest 2026. In ordine alfabetico, tra i 30 big confermati figurano Arisa, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Francesco Renga, J-Ax, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi, Raf, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. Ogni artista presenterà il proprio brano inedito in almeno tre esecuzioni distribuite nelle cinque serate; tali riproposizioni servono a valutare vari aspetti dell’interpretazione e dell’arrangiamento.

Le Nuove Proposte

La sezione delle emergenti comprende quattro concorrenti: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello. Due sono approdati tramite Sanremo Giovani 2026 e due tramite Area Sanremo 2026. Le performance saranno giudicate con lo stesso sistema di voto misto applicato alle altre serate, che combina giurie specializzate, televoto e commissioni tecniche.

Ospiti, appuntamenti speciali e duetti

In continuità con il sistema di voto misto già descritto, la rassegna prevede interventi artistici esterni e ospiti in teatro. Gli interventi esterni saranno collegati in diretta, mentre i superospiti saliranno sul palco dell’Ariston per performance dal vivo.

Max Pezzali sarà presente in collegamento dalla Costa Toscana per tutte e cinque le serate con una selezione dei suoi successi. Si tratta di un ritorno significativo, considerata la carriera iniziata con il gruppo 883, che continuerà a richiamare pubblico e attenzione mediatica.

Sul palco dell’Ariston sono confermati, tra i superospiti, Tiziano Ferro nella prima serata e Andrea Bocelli nella serata finale. È previsto inoltre un duetto molto atteso tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys su “L’aurora”, evento che potrebbe avere risvolti internazionali per la rassegna.

L’organizzazione ha indicato che la scaletta dettagliata e gli orari degli interventi saranno comunicati ufficialmente prima dell’inizio della manifestazione, in modo da coordinare collegamenti e performance dal vivo.

Ospiti esterni e cover

In continuità con le comunicazioni ufficiali, all’esterno dell’Ariston, sul palco Suzuki, si esibiranno diversi artisti esterni. Tra questi figurano Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh. Le performance avranno luogo in collegamento dal palco laterale per non sovrapporsi alle esibizioni dei Campioni.

La serata delle cover prevede che ogni Campione salga sul palco con un ospite diverso. I brani saranno presentati come reinterpretazioni e, in numerosi casi, offriranno arrangiamenti inediti rispetto alle versioni originali. La votazione avverrà con il consueto sistema misto di giurie e televoto, già adottato nelle serate precedenti.

Meccanismo di voto e calendario delle serate

La votazione prosegue con il sistema misto già adottato nelle serate precedenti e garantisce il contributo di giurie e pubblico. Il metodo combina tre componenti: giuria della sala stampa, TV e web (33%), giuria delle radio (33%) e il televoto (34%).

Nel corso delle serate tutti i 30 Campioni si esibiranno almeno una volta. Nella prima serata si terrà una votazione iniziale con la performance di tutti i partecipanti. Nelle seconde e terze serate i Campioni saranno divisi in due gruppi da 15. Le Nuove Proposte si affronteranno in scontri diretti per accedere alla finale. La quarta serata è dedicata alle cover, valutate con classifiche separate. La finale vedrà nuovamente tutti i Campioni in gara; la classifica definitiva emergerà dalla media delle percentuali ottenute nelle diverse serate e da una successiva tornata di votazioni che determinerà il vincitore.

Programmi correlati

In avvicinamento al festival è previsto il PrimaFestival, in onda dal 21 al 28 febbraio 2026. Il programma offrirà aggiornamenti su brani e ospiti, resoconti sulle prove e contributi di esperti della musica.

Dopo le serate andrà in onda il DopoFestival, condotto da Nicola Savino, con commenti e analisi delle esibizioni. Questa edizione unisce tradizione e novità, con artisti affermati e proposte giovani che si contenderanno l’attenzione della platea e del pubblico televisivo. Il festival si conferma appuntamento televisivo ricco di momenti speciali e collaborazioni inedite; il