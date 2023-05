Arriva dalla Grecia e fa riflettere la terribile vicenda di una ragazza di 17 anni a cui ancora non è venuto il ciclo e che poi scopre l’amara verità. Ma cosa era successo? Che lei, l’allora minorenne Joanna Giannouli aveva la sindrome di Rokitansky ma non lo aveva mai saputo. Oggi Joanna ha 27 anni e ha la sindrome di Rokitansky. Si tratta di una rara condizione congenita che l’ha fatta nascere senza utero. Lei non ha né cervice uterina né vagina, quindi non può evidentemente avere mestruazioni né concepire.

Ha 17 anni e ancora non le è venuto il ciclo

I media spiegano che Joanna non si era accorta di nulla fino ai 17 anni, quando aveva iniziato a chiedersi perché non le era ancora arrivato il primo ciclo. La giovane era andata da un ginecologo ed aveva scoperto la verità, cadendo in uno stato di comprensibile e profonda depressione. Lei non aveva il tunnel vaginale e la scelta successiva fu quella di rivolgersi ad uno dei migliori chirurghi al mondo. Dai media si apprende che la sindrome di Rokitansky affligge una donna su 5.000. Con quella patologia congenita le bimbe nascono con un utero poco sviluppato o assente, senza vagina ma con le ovaie e con l’organo genitale formato solo al suo esterno.

Il futuro marito che la lascia sull’altare

La ragazza aveva dovuto sottoporsi ad un delicato intervento di ricostruzione vaginale ed aveva dovuto cancellare il suo matrimonio, programmato per i 21 anni. Il suo fidanzato infatti l’aveva lasciata. Oggi, da donna di 27 anni, Joanna ha detto: ‘’Mi piacerebbe essere madre, prima o poi. Ma madre non è solo colei che dà alla luce un bimbo, madre è colei che se ne prende cura’’.