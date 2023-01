Ha un malore in diretta tv: spavento per la giornalista

Una giornalista di un’emittente canadese ha avuto un malore durante un servizio tv: nessuna conseguenza grave, ora sta bene.

Nella giornata di domenica, 8 gennaio, durante la messa inonda del TG delle 18.00, Jessica Robb, un’inviata del canale canadese CTV Edmonton, ha accusato un malore in diretta tv. Dopo i primi tentennamenti, ha ammesso di non poter più proseguire con il servizio.

La donna era intenta a presentare un servizio quando, all’improvviso, ha iniziato a mostrare segni di malessere. Il suo sguardo è cambiato e aveva difficoltà nel portare a termine il discorso.

Rendendosi conto di non essere in grado di farcela, ha ammesso la verità e ha chiesto l’interruzione della linea.

Jessica Robb è tornata a parlare dell’argomento sui social network. Poco dopo l’accaduto, ha ammesso di aver vissuto un momento di difficoltà. Purtroppo, oltre ai numerosi messaggi di affetto, ha ricevuto anche tante critiche, a cui ha risposto così:

«Domenica sera ho vissuto un momento molto personale e delicato in diretta, da allora è stato condiviso migliaia di volte, insieme a teorie infondate sulla causa.[…] Non condividerò pubblicamente informazioni mediche private, posso dire che non c’è motivo di preoccuparsi e che la conoscenza del mio background medico fornisce una spiegazione ragionevole a ciò che è accaduto».