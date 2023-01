Ha un malore mentre è sull'autobus: 11enne trasportato in ospedale

Nella mattinata del 27 gennaio uno studente di scuola media si accascia sul bus per un malore.

11enne trasportato in ospedale d’urgenza.

L’autista del mezzo ha fatto partire l’allarme chiamando il 118. L’uomo ha fermato l’autobus in corso Porta Nuova e ha fatto scendere gli altri passeggeri. L’11enne è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Come tutte le mattine il giovane era partito da San Giovanni Lupatoto sull’autobus che porta gli studenti a scuola. Le urla degli altri passeggeri hanno messo in allarme l’autista del bus.

L’11enne aveva perso i sensi ed era caduto a terra. Per alcuni attimi non ha dato segni di vita. Gli altri ragazzini, presi dalla paura e non sapendo come aiutare il compagno, hanno subito avvertito l’autista e chiamato il 118.

L’uomo e i passeggeri del bus hanno vissuto attimi di terrore proprio all’ora di punta. L’autista si è dovuto fermare per diversi minuti accendendo le quattro frecce per far scendere gli altri passeggeri dal mezzo.

L’11enne è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118 a Borgo Trento per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Da quanto è emerso le condizioni del ragazzino non sarebbero gravi fortunatamente.

