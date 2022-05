Gli amici hanno spinto troppo forte l'altalena e un bambino di 11 anni è caduto di faccia, ferendosi in modo grave.

Terribile incidente durante un momento di gioco. Un bambino di 11 anni è caduto dall’altalena di faccia, ferendosi in modo grave. I suoi amici lo hanno spinto troppo forte.

Rimini, spingono troppo forte l’altalena e 11enne cade di faccia: è grave

Un bambino di 11 anni, durante un momento di giochi, è caduto da un’altalena di faccia, ferendosi in modo grave. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico e facciale. L’incidente è avvenuto nel parco di Villa Verucchio, vicino alla scuola media Pazzini in via Primo Levi, in provincia di Rimini. Gli amici hanno spinto l’altalena troppo forte e, quando l’11enne è sbalzato via dal sellino, sono scappati.

Sono stati chiamati i soccorsi e, vista la gravità della situazione, i soccorritori hanno allertato l’eliambulanza da Ravenna. Il ragazzino è stato poi portato all’ospedale di Cesena.

Il racconto dei testimoni

Nel parco giochi è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha subito iniziato gli accertamenti per eventuali profili penali di responsabilità. I soccorsi sono stati allertati da alcuni presenti, che hanno raccontato ai carabinieri quanto è accaduto. L’adolescente stava giocando con alcuni amici più grandi di lui, che avrebbero spinto l’altalena in modo troppo forte, tanto da farlo cadere a terra.

Secondo quanto riportato, il gruppo che giocava con l’11enne si sarebbe subito allontanto.