Il nuovo Papa è stato eletto ieri grazie alla famosa fumata bianca, tra i prinicpali indiziati per il ruolo di Pontefice successore di Francesco c’era il cardinale Parolin che aveva ricoperto il ruolo di responsabile della segreteria vaticana durante il periodo di pontificato di Bergoglio ma purtroppo per lui non è riuscito nell’impresa, addirittura si ipotizza vi sia stato un tradimento.

Cardinal Parolin, il silenzio dopo l’elezione di Prevost

Parolin non ha commentato l’elezione del nuovo Papa Leone XIV ovvero Prevost e questo suo silenzio ha fatto rumore, sia per il ruolo che ha ricoperto sino ad ora in Vaticano ma anche perché lui era uno dei principali favoriti per l’elezione.

Normale che sia deluso, in fondo lui come gli altri 132 cardinali speravano di essere votati e quindi di diventare Papi ma il posto per il ponteficato è solo uno. Se la scelta di Prevost sia quella giusta lo dirà il tempo, tempo utile anche ai suoi ex colleghi cardinali per metabolizzare quanto accaduto.

Parolin e la non elezione: ipotesi tradimento

Sulla mancata scelta di Cardinal Parolin sono emerse voci di un possibile tradimento da parte del gruppo sudamericano che ha stretto rapporti con membri della CEI, quindi appartenenti alla curia romana – come riporta Il giornale d’Italia – che hanno fatto perdere consensi a Parolin.

Infatti lo stesso giornale è stato il primo a considerare Prevost come principale candidato al pontificato, come peraltro è successo.

Ora per Parolin si profila un’uscita di scena silenziosa e pacifica, molto probabilmente lascerà il ruolo di responsabile della Segreteria Vaticana ma non è ancora chiaro se Leone XIV lo possa volere ancora con un ruolo importante all’interno del Vaticano.