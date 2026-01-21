“Persona mostruosa, peggiore tra i vip”, l’hairstylist di Nicola Peltz difende i Beckham

Le parole di Justin Anderson riaccendono tensioni e finiscono per sostenere la versione della famiglia Beckham nella disputa con Brooklyn e Nicola Peltz.

La faida che coinvolge la famiglia Beckham continua ad allargarsi, trasformando un conflitto privato in uno scontro pubblico sempre più acceso. Tra accuse familiari, interventi di ex collaboratori e dichiarazioni al vetriolo, il caso Brooklyn Beckham-Nicola Peltz è ormai al centro di un dibattito mediatico che intreccia dinamiche personali, potere e immagine pubblica.

Il matrimonio come punto di rottura e la versione di Brooklyn Beckham

Al centro della frattura definitiva resta però il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz, celebrato nell’aprile 2022, oggi descritto dal 26enne come l’innesco di una lunga serie di conflitti mai risolti. In un duro sfogo sui social, Brooklyn ha spiegato di non voler più ricucire i rapporti familiari e di aver chiesto che ogni contatto passi dagli avvocati. Le accuse sono pesanti: “Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita”, ha scritto, parlando di un’“ansia costante e soffocante”.

Tra gli episodi più discussi c’è quello dell’abito da sposa di Nicola: inizialmente annunciato come una creazione firmata Victoria Beckham, fu poi sostituito da un vestito Valentino. Oggi Brooklyn sostiene che la verità sia un’altra: “Mia madre ha annullato all’ultimo minuto la realizzazione dell’abito di Nicola, costringendola a trovarne urgentemente uno nuovo”.

Non meno doloroso il racconto del ricevimento, quando, secondo il figlio, Victoria avrebbe “rovinato il mio primo ballo con mia moglie”, ballando con lui davanti agli invitati in modo “del tutto inappropriato”.

Un quadro che, nelle parole di Brooklyn, descrive una famiglia più attenta all’immagine che ai legami autentici: “Il marchio Beckham viene prima di tutto”. Da qui la scelta di allontanarsi, rivendicando per la prima volta il diritto a una vita diversa, fondata su “pace, privacy e felicità”.

“Persona mostruosa, peggiore tra i vip”, l’hairstylist di Nicola Peltz difende i Beckham

Lo scontro pubblico tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori ha ormai assunto i contorni di una vera e propria faida mediatica. Dopo lo sfogo del primogenito, che ha puntato il dito contro David e Victoria accusandoli di falsità, controllo e manipolazione, il caso si è ulteriormente complicato con l’intervento di terze parti. Prima Rebecca Loos, indicata in passato come presunta ex amante di David, che si è schierata apertamente dalla parte di Brooklyn; poi Justin Anderson, noto hairstylist di Hollywood ed ex collaboratore di Nicola Peltz, che ha ribaltato la narrazione prendendo di mira proprio la moglie del ragazzo.

Anderson non ha usato mezzi termini, definendo l’attrice “una delle peggiori celebrità con cui abbia mai lavorato” e arrivando a dire che “è una mela marcia”, aggiungendo che “tutti sanno quanto sia unita la famiglia Beckham”. In una successiva storia Instagram ha rincarato la dose parlando di “energia inquietante” e di “energie oscure”, sostenendo di non provare alcun rimorso nel rendere pubbliche queste opinioni.

Dal fronte opposto, i rappresentanti di Nicola hanno scelto il silenzio, mentre una fonte vicina all’attrice ha liquidato Anderson come qualcuno che “torna in scena per i suoi 5 minuti di fama ogni volta che c’è un rumor su di lei”, sottolineando che all’epoca dei fatti Nicola aveva solo 18 anni e che “non c’è mai stata una vera lite”.