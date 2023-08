Matrimonio al capolinea per Halle Berry e Oliver Martinez. I due attori hanno ufficializzato il divorzio, ma sarà lei a dover mantenere il padre di suo figlio. L’assegno è tutt’altro che esiguo.

Halle Berry e Olivier Martinez hanno ufficialmente divorziato

Halle Berry e Olivier Martinez hanno ufficialmente divorziato. I due attori avevano annunciato la fine del matrimonio nel 2015 e, subito dopo, hanno iniziato una lunga battagli in tribunale a causa dell’affidamento del figlio Maceo. Stando a quanto sostiene Page Six, è stata emessa la sentenza definitiva e sarà la donna a dover mantenere l’ex consorte.

La decisione del giudice sul mantenimento

Il divorzio ufficiale tra Halle Berry e Olivier Martinez è arrivato dopo 8 anni di scontri in tribunale. Secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles, l’attrice di Catwoman dovrà pagare 8 mila dollari al mese per il mantenimento del figlio di 9 anni, Maceo. Non solo, l’interprete dovrà pagare anche il 4,3% di qualsiasi spesa superiore ai 2 milioni di dollari, ossia il “mantenimento aggiuntivo” e le tasse, le uniformi e il materiale scolastico.

Halle Berry si piega a Olivier Martinez per il figlio

Page Six ci ha tenuto a sottolineare che “i pagamenti però andranno direttamente alla scuola, non all’ex marito“. Inoltre, Halle Berry dovrà coprire anche tutte le spese dell’assicurazione sanitaria e il 100 per cento delle spese mediche non assicurate, “compresa la terapia”. Soltanto in questo modo, l’attrice ha potuto ottenere la custodia fisica del figlio da dividere con Olivier Martinez. Maceo starà metà settimana con la mamma e l’altra metà con il padre.