Haters contro Elisabetta Canalis: “Perché non parli a tua figlia in italia...

Elisabetta Canalis è finita nel mirino degli haters che si sono scagliati contro di lei, criticandola perché non parla in italiano alla figlia Skyler. Agli utenti che l’hanno contestata, l’ex velina ha risposto in modo secco e diretto.

Haters contro Elisabetta Canalis e la figlia, la risposta dell’ex velina

“Perché non parli in italiano anziché in inglese a tua figlia?”. Questa la domanda che un utente ha posto all’ex velina divenuta nota grazie a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

La Canalis, come è ormai noto, non vive più in Italia da tempo e la sua stessa figlia, Skyler, nata dall’amore con l’ormai ex marito Brian Pìerri, è nata in America. La bambina, quindi, parla e capisce perfettamente l’inglese, dato è la lingua che usa a scuola e nella vita di tutti i giorni. Allo stesso modo, sua madre lo ha imparato da ragazza per motivi di lavoro.

L’attenzione degli utenti, tuttavia, è stata catturata dal fatto che la Canalis, nei diversi video in cui mostra sua figlia, si rivolge alla bambina in inglese e non in italiano. In molti, di conseguenza, si sono chiesti se avesse insegnato la sua lingua madre alla piccola oppure no.

Il botta e risposta social

A svelare il mistero, alla fine, è stata la stessa Canalis che ha spiegato di aver fatto questa scelta semplicemente perché, se avesse parlato a Skyler in italiano, l’amica della figlia non avrebbe capito cosa si stavano dicendo. Si sarebbe trattato, quindi, di un gesto dettato dalla cortesia e dall’educazione.

“Parlo sempre in italiano con Skyler”, ha scritto Elisabetta all’utente. “Ma per non tagliare fuori dalle nostre conversazioni la sua amichetta americana, a volte, parlo in inglese, per educazione”.

L’ex velina ha anche precisato di parlare spesso con Skyler in italiano e che la bimba parla piuttosto bene la lingua.