Paola Cortellesi: "I social? Li trovo pericolosi"

Paola Cortellesi ha rilasciato un’intima intervista in cui ha svelato la sua opinione sui social.

Paola Cortellesi: la sua opinione sui social

Paola Cortellesi ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, a partire dal pubblico che ha apprezzato il suo film, C’è ancora domani, fino al rapporto con i social che, a suo dire, le farebbe paura. “Li trovo pericolosi. Io li utilizzo per promuovere il mio lavoro o condividere cose belle o divertenti, ma non capisco perché debbano essere la vetrina della propria vita personale. Che senso ha esporsi, per come ti vesti o come mangi, al giudizio di persone che non conosci?”, ha ammesso l’attrice e regista, e ancora: “Mi preoccupano soprattutto gli adolescenti, il cui impatto con la vita, nella stagione della loro formazione, avviene in un clima di tribunale permanente. Non tutti hanno la forza di superare critiche feroci e derisioni. Avere un ‘pubblico’, a quattordici anni, è pericoloso, molto pericoloso”.

Dopo il grande successo ottenuto dal suo film, C’è ancora domani, Paola Cortellesi ha parlato del pubblico affermando: “A me non piace considerare il pubblico, i suoi gusti, con sussiego, come una ‘massa’ indistinta, di persone da guardare dall’alto in basso, spesso pensando che meno sono, meglio è. Penso sia giusto cercare di portare il contenuto più alto al pubblico più largo. ‘La grande guerra’, ‘Il Sorpasso’, ‘Una giornata particolare’ non sono forse riusciti proprio a far questo? Nella platea che qualcuno presuntuosamente definisce ‘massa’ ci sono talenti, competenze, cuori che meritano attenzione e rispetto”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono quali altri successi le riserverà il futuro.