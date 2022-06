Un elicottero con a bordo sei persone è precipitato in un campo di lava alle Hawaii. Le operazioni di soccorso sono difficoltose.

Terribile incidente alle Hawaii, dove un elicottero è precipitato in un campo di lava. A bordo erano presenti sei persone. Le operazioni di soccorso risultano molto difficoltose a causa di alcune strade inaccessibili.

Hawaii, elicottero precipita in un campo di lava: 2 feriti gravi

Un elicottero che a bordo trasportava sei persone è precipitato improvvisamente in un campo di lava alle Hawaii. Secondo quanto riportato da Cyrus Johnasen, dell’ufficio informazioni pubbliche per la contea di Hawaii, a bordo del mezzo si trovavano il pilota e cinque passeggeri. Per il momento le cause di quanto accaduto rimangono sconosciute. L’incidente si è verificato vicino alla punta più meridionale della Big Island, intorno alle 17, ovvero le 5 del mattino italiane.

I feriti gravi sono almeno due ma i soccorsi sono molto complicati a causa di strade inaccessibili.

Le condizioni dei passeggeri

Il sito era inaccessibile ai veicoli, per questo i vigili del fuoco della Hawaii hanno inviato due elicotteri per riuscire a portare le vittime alle ambulanze, che hanno atteso nelle strade vicine. “È una situazione in evoluzione” ha spiegato il sindaco Mitch Roth. Johnasen ha riferito che il pilota, un uomo di 50 anni, era rimasto intrappolato, ma successivamente è stato estratto dal mezzo e si trova in gravi condizioni, ma stabili.

Una ragazza di 18 anni è in gravi condizioni e in peggioramento. Tutti sono stati evacuati in sicurezza dal sito.