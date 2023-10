Padel, la nuova gamma di racchette Head Extreme

HEAD, uno dei marchi più prestigiosi nel mondo del padel, ha lanciato la sua nuova serie di racchette, l’Head Extreme. Questa linea di racchette da padel mira a rivoluzionare il settore, offrendo una combinazione di potenza e comfort per ogni giocatore. La gamma Extreme comprende i modelli Elite, Motion, Pro e One.

La nuova serie di racchette HEAD Extreme

Le racchette da padel HEAD Extreme: Elite, Motion, Pro e One

Head Extreme Pro

Estrema potenza, di nome e di fatto. Questa racchetta a forma di diamante combina un elevato equilibrio (27,2 cm) ad un’efficacia senza eguali, garantita dalla gomma POWER FOAM e dalla tecnologia Auxetic.

Maneggevole ed elegante grazie ai materiali di cui è fatta – fibre di carbonio e facce di fibra in vetro – la Head Extreme Pro presenta inoltre un punto dolce ottimizzato e uno ruvido sui volti.

Morbida in ricezione, questa racchetta colpisce la pallina con precisione, imprimendole una potenza e una forza degne di nota. Non per nulla, verrà utilizzata dal n.1 nello sport, Arturo Coello, il quale ne ha commentate le prestazioni in questo modo:

L’Extreme Pro si adatta perfettamente al mio gioco di combattimento e intensità, perché riflette lo stesso spirito forte e competitivo. Grazie a questa pala posso giocare in modo aggressivo, dispiegando tutto il mio potenziale“.

Head Extreme Motion

Estremo movimento, ancora una volta di nome e di fatto. Molto simile alla Head Extreme Pro, questa racchetta da padel presenta tuttavia alcune sottili differenze. Una su tutte, il peso (360 g). Più leggera, essa garantisce infatti al giocatore che la utilizza una maggiore libertà di movimento, rendendolo più agile e sciolto di polso.

Sarà quella che verrà utilizzato dalla numero 1 al mondo, Paula Josemaría,

Head Extreme Elite

Una pala che, a differenza di quanto lasci intendere il nome, si adatta alle qualità e alle capacità di tutti i tipi di giocatore. Grazie a un peso intermedio – più leggera della Head Extreme Pro, ma più pesante della Head Extreme Motion -, questa racchetta dal tocco morbido permette, a chi la utilizza, di colpire con precisione e potenza, risultando al contempo estremamente maneggevole e pulita nelle rotazioni.

Il suo design, coraggioso e sportivo al tempo stesso, è destinato a conquistare il mercato. Una pala, insomma, per giocatori raffinati, eleganti persino sul campo di gioco.

Head Extreme One

Grande novità e grande eccezione, di Head Extreme One, come da nome, ce n’è solo una. Ed unico, allo stesso modo, è anche il foro che la contraddistingue.

Innovazione e coraggio, insomma, alla base di un prodotto unico nel suo genere. Destinato, in ogni caso, a far parlare di sé.

A forma di diamante, e caratterizzata da un alto coefficiente di equilibrio (27,5 cm), questa pala di carbonio 12K visibile risulta estremamente potente e dinamica.

Tutte le lame della collezione EXTREME sono disponibili sul sito mainpadel.com. I prezzi oscillano tra i €280 (nelle versioni ONE e PRO), i €240 (nel modello MOTION) e i €200 (nel modello ELITE).