“Lasciamo il Paese in modo responsabile” – ha dichairato il ceo di Heineken Dolf van den Brink, parlando della cessione ormai ufficiale degli asset russi dell’azienda di birra olandese ad Arnest Group. Heineken abbandona la Russia vendendo le proprie azioni ad un euro e avendo perdite stimate da circa 300 milioni.

Russia, ufficiale l’abbandono di Heineken: azioni vendute a 1 euro

la notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma ora è ufficiale: Heineken ha annunciato oggi il ritiro completo dalla Russia. L’azienda produttrice di birra ha ceduto i suoi asset ad Arnest Gruop, un importante gruppo di cosmetici russo. Il processo di abbandono del suolo russo da parte di Heineken era iniziato da più di un anno (dopo l’inizio della guerra tra Mosca e Kiev) e ha comportato una perdita cumulativa totale prevista di 300 milioni di euro.

La cessione ad Arnest Group

Arnest Group, dunque, può rilevare tutti e 7 i birrifici presenti in Russia e promette di farsi carico per almeno tre anni dei 1800 lavoratori dislocati nelle fabbriche. Il ceo Heineken Dolf van den Brink ha spiegato: “Anche se ha richiesto molto più tempo di quanto sperassimo, questa transazione mette al sicuro le fonti di reddito dei nostri dipendenti e ci consente di lasciare il Paese in modo responsabile.”