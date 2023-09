Lo sciopero, di oltre cinque mesi, che ha messo in ginocchio Hollywood potrebbe essere al termine, dopo che è stato raggiunto un accordo provvisorio fra gli sceneggiatori e gli Studios.

Hollywood, raggiunto l’accordo fra sceneggiatori e Studios

Le due parti erano divise sulle questioni relative alla retribuzione, alle dimensioni degli staff di sceneggiatori negli show e all’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione delle sceneggiature. L’accordo, ancora soggetto all’approvazione dei membri del sindacato, è stato raggiunto domenica sera. Dopo cinque giorni di lunghe trattative la Writers Guild of America e il gruppo di lavoro che rappresenta gli Studios e gli streamer, hanno annunciato di aver trovato un punto di contatto. Si tratta di un evento storico fondamentale per il mondo del cinema, che porrà fine ad uno sciopero di ben 146 giorni.

Un passo importante

Le parti sono giunte ad un accordo provvisorio di tre anni, che dovrà essere ratificato dai membri della WGA, e che coinvolge circa 11.500 membri. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma emergeranno nei prossimi giorni. “Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo MBA 2023, vale a dire un accordo di principio su tutti i punti dell’accordo, soggetto alla stesura del linguaggio contrattuale definitivo“, si legge nel comunicato diramato dalla Writers Guild of America “Possiamo dire, con grande orgoglio, che questo accordo è eccezionale, con guadagni e tutele significative per gli scrittori di ogni settore dell’associazione“.

L’ultima parola al sindacato

L’accordo sarà sottoposto prima al voto del comitato di negoziazione del sindacato, poi all’approvazione del consiglio della WGA West e del consiglio della WGA East. Entrambi gli incontri sono previsti per martedì. Nel caso in cui venisse approvato, il consiglio e la commissione voteranno per porre fine agli scioperi. Questi ultimi, infatti, hanno mandato in tilt numerosi talk show notturni, come Saturday Night Live, e hanno lasciato nel limbo decine di produzioni. Tra queste spiccano le prossime stagioni di Stranger Things di Netflix, The Last of Us della HBO e Abbot Elementary della ABC, oltre a film come Deadpool 3 e Superman: Legacy.