Negli ultimi mesi si è molto parlato dello sciopero degli attori americani a Hollywood: la diariba è proseguita per 118 giorni, ma ora potrebbe aver trovato la sua conclusione. Le star e gli studios, infatti, sembrano aver raggiunto un accordo preliminare che soddisfi ambo le parti.

Stop allo sciopero degli attori ad Hollywood: la notizia

La notizia ha iniziato a circolare nelle scorse ore da ambienti Usa: attori e studios di Hollywood sarebbero vicini a firmare un accordo per porre fine allo sciopero che va avanti da quattro mesi. L’ultima volta era arrivata una per certi versi inaspettata fumata nera, ma questa volta le basi sembrano essere più solide. Il sindacato di riferimento si era trovato in disaccordo: “Su vari punti fondamentali, tra cui l’Intelligenza artificiale” – ma quelle questioni potrebbero essere ormai passata.

Stop allo sciopero degli attori ad Hollywood: le questioni

Intelligenza artificiale, sì, ma non solo. Sul tavolo ci sono anche altre questioni aperte di una rilevanza pari se non addirittura maggiore. Uno dei temi più scottanti, secondo quanto si era appreso, riguardava la ripartizione dei guadagni per le produzioni di successo in streaming e i rialzi salariali: le offerte di Hollywood erano ritenute troppo basse, ma anche in questo senso qualche accordo sarebbe stato ritoccato.