Durante una diretta su “Morning News,” le telecamere hanno registrato il caos sull’isola di Lampedusa, con migranti che cercavano di superare il muro di confine della struttura di accoglienza.

L’hotspot di Lampedusa: la testimonianza di chi era presente

L’hotspot di Lampedusa è attualmente sotto una pressione crescente a causa di un notevole incremento degli sbarchi di migranti, registrando oltre 7.000 arrivi nelle ultime due giornate, numeri record.

“Due ragazzi della Guinea ci hanno detto che la situazione all’interno dell’hotpost è allucinante“, questo è ciò che racconta l’inviata Rossella Ivone, come riporta il sito tgcom24.mediaset.it, mentre dietro di lei si svolgeva il tentativo di fuga dei migranti: “Da quattro giorni non sono stati in grado di procurarsi cibo, e questa situazione è particolarmente difficile per i tanti bambini presenti, il che li ha portati a sentirsi estremamente frustrati. Dopo mesi di viaggio, il loro unico desiderio è quello di fuggire e cercare un futuro all’estero.”

La fuga dei migranti oltre il muro

Le telecamere del programma televisivo di Canale 5 sono riusciti a documentare la fuga dei migranti, principalmente uomini e giovani, che poco prima erano riusciti a superare il muro dell’hotspot.

Nel frastuono delle grida della folla e con la presenza delle forze dell’ordine schierate per garantire la sicurezza, alcuni migranti hanno collaborato nel supportare i propri compagni a superare il muro, cercando di fuggire dal centro di accoglienza. Nel frattempo, all’interno del perimetro di sicurezza, decine di altri migranti hanno protestato, manifestando la loro disapprovazione sia attraverso urla che mantenendo il silenzio.