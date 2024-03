Con i nuovi bonifici istantanei gratuiti in tutta l'Unione europea si potrà trasferire denaro in poco tempo e senza commissioni

Inviare un bonifico senza i fastidiosi costi delle commissioni sarà presto possibile in tutta l’Unione europea. La novità che sta per arrivare in Europa servirà nell’ottica di completare l’unione dei mercati dei capitali.

Bonifici istantanei gratuiti: di cosa si tratta

Il nuovo regolamento dell’Ue renderà presto possibile trasferire denaro entro 10 secondi in qualsiasi momento della giornata negli Stati facenti parte dell’Unione e dello Spazio economico (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Addio al sovrapprezzo fastidioso dei 0,37 euro quando completiamo l’operazione online e dei 4,73 euro quando usufruiamo dello sportello. Dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, il regolamento entrerà in vigore in 20 giorni, ma le tempistiche non sono poi così brevi.

Bonifici istantanei gratuiti: le tempistiche

I detentori (nei Paesi Ue) di un conto bancario, potranno ricevere questi bonifici istantanei a 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e per inviarli dovranno aspettare anche di più: sino a 18 mesi. Per i Paesi dello Spazio economico europeo ricevere i bonifici istantanei sarà ancor più complesso in termini di tempi: si parla di 33 mesi per poter iniziare a riceverli e ben 39 prima di inviarli.