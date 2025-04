Il numero dei cardinali elettori

Attualmente, il numero dei cardinali con diritto di voto è fissato a 135, un dato che supera di gran lunga la soglia massima di 120 stabilita dalla costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo di Paolo VI. Questa situazione si è venuta a creare anche grazie all’ultimo Concistoro indetto da Papa Francesco, il quale ha nominato 20 nuovi cardinali, ampliando così il numero degli elettori.

La presenza di un numero così elevato di cardinali elettori potrebbe influenzare notevolmente le dinamiche del prossimo Conclave, specialmente in un momento in cui la Chiesa si trova ad affrontare sfide significative.

I papabili: chi sono i favoriti?

Tra i nomi più discussi per il futuro della Chiesa ci sono figure di spicco come il segretario di Stato Pietro Parolin, l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Altri candidati includono l’ungherese Peter Erdo, il francese Jean-Marc Aveline e l’olandese Willem J. Eijk. Non mancano nemmeno nomi provenienti da altre parti del mondo, come il filippino Luis Tagle e il congolese Fridolin Ambongo Besungu, che rappresentano le diverse realtà ecclesiali globali. Questi papabili non solo portano con sé una visione della Chiesa, ma anche una serie di esperienze che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro della comunità cattolica.

Le sfide del nuovo pontefice

Il nuovo pontefice si troverà a dover affrontare una serie di sfide significative, dalla gestione delle crisi interne alla Chiesa, come gli scandali sessuali, alla necessità di un rinnovamento spirituale e pastorale. La scelta del nuovo Papa non sarà solo una questione di nomi, ma di visioni e strategie per guidare la Chiesa in un mondo in continua evoluzione. La presenza di un numero così elevato di cardinali elettori, molti dei quali sono stati nominati da Francesco stesso, potrebbe portare a un Conclave caratterizzato da una certa continuità rispetto al pontificato attuale, ma non si può escludere che emergano anche nuove idee e approcci.