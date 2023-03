I fedeli salvano don Alfredo dopo il malore a messa ma lui muore in ospedale

Dolore a Val Liona, dove i fedeli salvano don Alfredo Grossi dopo il malore a messa ma lui muore in ospedale. Il parroco del Vicentino è spirato dopo i soccorsi giunti in extremis da parte dei suoi fedeli nella drammatica giornata dello scorso 13 febbraio. Il sacerdote era stato colpito da un improvviso malore prima della messa ed il 61enne è morto prematuramente venerdì scorso all’Ospedale Civile di Vicenza.

Don Alfredo muore in ospedale

Nel nosocomio era stato ricoverato da quel terribile evento di venti giorni fa. I media spiegano che il 13 febbraio scorso i parrocchiani diedero l’allarme non venendo arrivare don Alfredo in chiesa per la messa. Alle 19 nella parrocchia di San Martino non c’era ancora e non era rintracciabile nemmeno al telefono. I fedeli erano andati in alloggio e dopo alcuni tentativi avevano allertato i numeri di emergenza: avevano fatto bene e i sanitari avevano soccorso l’uomo dopo che sul posto erano accorsi i vigili del fuoco per forzare l’ingresso.

L’ischemia e la degenza, poi il decesso

Il prete era stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto neurologico a seguito di un attacco ischemico nella parte sinistra del corpo. Don Alfredo era nato a Vicenza nel 1961 ed era stato ordinato sacerdote nel 1988. Oggi, 7 marzo, è in programma una doppia veglia di preghiera. Il funerale si terrà domani, mercoledì 8 marzo alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Villa del Ferro.