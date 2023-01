I pasdaran potrebbero diventare terroristi: attesa per la decisione dell'UE

Dopo le pressioni di molti paesi fra cui primeggia la Germania adesso i pasdaran potrebbero diventare terroristi: attesa per la decisione dell'UE

I pasdaran potrebbero diventare terroristi: attesa per la decisione dell’UE con Bruxelles e Strasburgo che affrontano per la prima volta la questione della “matrice” dei guerriglieri dell’Iran.

I media spiegano che il Parlamento europeo ha discusso in seduta una risoluzione molto importante e che oggi è previsto il voto il voto.

I pasdaran potrebbero diventare terroristi

Si tratta di un voto sul quale dovranno essere a favore tutti i membri del Consiglio perché sarebbe la prima volta che un’organizzazione di fatto statale viene designata dall’Ue come “terroristica”. E sono molti i paesei Ue a chiederlo, da prima e più di tutti la Germania e i verdi di Berlino.

La pressione affinché il Consiglio per i diritti umani dell’Onu votasse per avviare un’inchiesta internazionale sull’Iran era altissima già da mesi sulla scorta delle violenze del regime in Iran e della matrice violenta e liberticida delle azioni attuate dalla Repubblica Islamica.

Le pressioni di Berlino e dei Verdi, anche alll’Onu

In ordine del giorno è inserita e in discussione un mozione che chiede di classificare il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRCG) – il corpo militare separato dall’esercito regolare, istituito dopo la rivoluzione islamica del 1979 – nell’elenco delle organizzazioni terroristiche.

Gli Usa hanno una linea più netta sul tema e nel 2020 uno strike delle forze speciali aveva ucciso l’allora comandante pasdaran generale Qassan Soleimaini.