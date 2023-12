Il nostro organismo, soprattutto negli ultimi anni con l’aumento dell’inquinamento e uno stile di vita sempre più lontano da un modello sano, è costantemente minacciato dalle sostanze chimiche che ci circondano. Queste sostanze, affermano gli studi, hanno un ruolo attivo nello sviluppo dei tumori, ma evitarle è sempre più difficile. Uno studio dimostra che esse si possono nascondere anche dove meno ce lo aspettiamo. Un esempio? I prodotti per capelli.

I pericoli del prodotti per capelli: lo studio

Tinture, oli, creme per lisciare o arricciare i capelli, spray e non solo: tutti questi prodotti possono nuocere alla nostra salute. A dichiararlo sono stati i ricercatori della Purdue University (Indiana) che hanno condotto degli studi di misurazione sulle sostanze chimiche rilasciate nell’aria da queste sostanze che sono presenti in quasi tutte le nostre case. “I risultati sono abbastanza allarmanti, se si considera che il 97% delle persone utilizza questi prodotti e l’80% li applica maggiormente più di una volta alla settimana, e circa il 40% li applica più di una volta al giorno“ – racconta uno degli studiosi. Ma il pericolo da dove deriva? Non dal contatto con il prodotto in sè, ma dall’inalazione delle sostanze chimiche che questi rilasciano nell’aria che respiriamo.

I pericoli del prodotti per capelli: i rischi

“Non ci aspettavamo di vedere emissioni così significative di miscele chimiche volatili da prodotti comuni per la cura dei capelli durante le routine quotidiane di cura dei capelli che molte persone eseguono ogni giorno” – spiegano ancora dall’Universita dell’Indiana. È provato che un’esposizione troppo accentuata a questi prodotti possa portare un’alterazione del sistema endocrino, con conseguente aumento del rischio di tumori al seno e alle ovaie. Il pericolo maggiore risiede nel decametilciclopentasilossano (il D5), silicone molto usato dalle case di bellezza perché resistente alle alte temperature. Gli esperimenti sugli animali hanno provato che un’eccessiva esposizione al D5 provocava effetti negativi sul tratto respiratorio, sul fegato e sul sistema nervoso.