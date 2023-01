Nel daytime di Amici di venerdì 13 gennaio 2023, è stato trasmesso il momento in cui i sei allievi colpevoli di quanto accaduto a Capodanno sono stati separati dai loro compagni.

“Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax sono stati separati dai loro compagni”

“In seguito a un evento successo a Capodanno la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa… Cosa accadrà? Ci vediamo domenica alle 14.00 su Canale 5″, ha scritto la produzione sui profili social ufficiali del talent di Mediaset.

I sei allievi di Amici avrebbero sniffato noce moscata

La vicenda è stata documentata da alcuni video che Maria De Filippi ha deciso di tenere riservati. Secondo Amici News, che avrebbe avuto la conferma da fonti vicine agli interessati, i sei allievi “nella notte di Capodanno hanno sniffato noce moscata e si sono sentiti male“. Nel daytime non è emerso alcun dettaglio sugli eventi, ma Megan dalla casetta ha parlato di “una situazione grave”.

“Ci siamo rovinati con le nostre stesse mani”

Sono state comunque mostrate le rezioni degli allievi separati dal resto del gruppo, che tra le lacrime e le facce tristi hanno ammesso di aver fatto una schiocchezza.

“Ho rovinato il mio sogno”, ha dichiarato Maddalena presa da una crisi di pianto. “È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo”, ha detto NDG.

“Che schifo, è andata così, ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però…”, ha commentato Tommy Dali. “Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente per una roba del genere”, ha sottolineato Wax.

Diverse le reazioni, alcune arrabbiate altre più preoccupate, arrivate anche dai ragazzi ancora presenti in casetta e mostrate sempre durante il daytime.

“Mi è salita una rabbia, mi stanno sul ca**o i ragazzi che fanno i cretini. C’è gente che pagherebbe per stare qua dentro, voi ve l’andate a cercare“, ha detto Aron. “Ogni tanto sento che svalvolano, altre volte sento il silenzio tombale”, ha rivelato Angelina a Piccolo G, riferendosi ai compagni separati nell’altra casa.