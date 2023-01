Cosa è successo la notte di Capodanno ad Amici? Nelle ultime ore, sono tante le teorie saltate fuori, ma una su tutte sembra essere la più accreditata: pare che alcuni allievi siano stati puniti a causa della noce moscata.

Amici, cosa è successo la notte di Capodanno in Casetta?

Nell’ultima registrazione di Amici, Maria De Filippi si è infuriata con alcuni allievi per quanto accaduto in Casetta la notte di Capodanno. Gli studenti coinvolti nel fattaccio sono: Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu. La conduttrice ha sottolineato più volte che quanto successo il 31 dicembre non verrà mai rivelato perché si tratta di una cosa molto grave. E’ per questo, però, che si è arrivati all’eliminazione di due allievi.

Le varie teorie sulla notte di Capodanno

Anche se la De Filippi non ha rivelato quanto accaduto la notte di Capodanno, i fan di Amici si sono subito lasciati andare a strane teorie. Qualcuno parla di sostanze stupefacenti, altri di alcool e altri ancora di danni alla Casetta. Nelle ultime ore, però, è spuntata un’indiscrezione che sembra avere la meglio sulle altre.

Caos di Capodanno ad Amici: c’entra la noce moscata

Secondo la pagina Amici News, da sempre molto aggiornata per quel che concerne il talent, la notte di Capodanno è successo il caos a causa della noce moscata.

Si legge:

“Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare…Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazioni, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già”.

E’ bene sottolineare che questa teoria non è stata confermata dalla De Filippi e dal suo staff.