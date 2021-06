I vaccinati contro il Covid possono donare il sangue? La risposta dell’Avis

L'Avis e il Cns si sono espressi sulla possibilità delle donazioni di sangue da parte dei soggetti vaccinati contro il Covid.

Dopo le fake news circolate sul web, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) ha chiarito ogni dubbio sulla possibilità che anche i soggetti già vaccinati contro il Covid donino il sangue.

I vaccinati possono donare il sangue? Risponde l’Avis

Dopo alcune fake news relative ad una presunta impossibilità degli immunizzati a donare, il Presidente nazionale Giampietro Briola ha affermato che non c’è assolutamente alcuna controindicazione alla donazione di sangue da parte di persone vaccinate contro il Covid.

Anzi, ha continuato, con il plasma dei vaccinati ricco di anticorpi si possono anche ricavare immunoglobuline che possono essere utilizzate sotto forma di farmaci per i pazienti in fase iniziale o come profilassi.

Si tratta dunque di una donazione ancora più specifica.

“Sono assolutamente fake news e l’invito è che tutti vengano a donare il sangue non ascoltando queste scemenze“, ha continuato riferendosi ad alcuni video e notizie diventati virali in rete. Tra questi un filmato del comico Enrico Montesano che afferma che le sacche di sangue raccolte dai donatori vaccinati vengono eliminate.

Le sacche prelevate da chi è immunizzato, ha spiegato, sono utilizzate in questi mesi per le trasfusioni senza alcuna differenza con le altre.

I vaccinati possono donare il sangue? Risponde il Cns

A ribadire che chi ha completato il ciclo vaccinale può donare tranquillamente è stato anche il Centro Nazionale Sangue. Il direttore Vincenzo De Angelis ha definito molto grave la diffusione di false informazioni sulla donazione di sangue, soprattutto alla vigilia di un periodo come quello estivo in cui storicamente si registrano carenze.

“Non c’è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno“, ha dichiarato augurandosi che siano sempre di più i donatori immunizzati perché sarebbe un segno ulteriore dei progressi nella lotta al virus”.

I vaccinati possono donare il sangue? Le regole

Le regole per i donatori vaccinati, decise in accordo con le normative europee e con le indicazioni del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), prevedono che i soggetti asintomatici vaccinati con virus inattivati, vaccini che non contengono agenti vivi o vaccini ricombinanti (ossia tutti i vaccini approvati e attualmente utilizzati) possono essere accettati alla donazione di sangue ed emocomponenti dopo almeno 48 ore da ciascun episodio vaccinale.