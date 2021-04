Ibrahimovic reciterà nel prossimo film di Asterix e Obelix: dopo Sanremo, Zlatan si dà al cinema

Zlatan Ibrahimovic reciterà nel film "Asterix e Obelix: The Middle Empire", in uscita nel 2022.

Zlatan Ibrahimovic non smette di soprendere i suoi fans. L’attaccante del Milan ha annunciato a sorpresa che approderà sul grande schermo. Non con un documentario autobiografico, come accaduto qualche anno fa, bensì in un cartone animato. Al cinema, infatti, nel 2022 uscirà Asterix e Obelix: The Middle Empire.

Si tratta dell’ultimo capitolo della divertente saga dei Galli e, tra i protagonisti, ci sarà proprio il bomber svedese, nei panni di Antivirus.

Il bizzarro annuncio di Zlatan Ibrahimovic

Gli annunci di Zlatan Ibrahimovic sui social network non sono mai usuali. Anche questa volta il calciatore non si è smentito. Giovedì 8 aprile 2021 sul suo profilo Instagram è apparso un post con scritto Antivirus. Qualcuno inizialmente ha pensato che potesse avere a che fare con la pandemia di Covid-19 in corso, ma in realtà non è affatto così.

Questo è infatti il nome del personaggio che interpreterà nel film Asterix e Obelix: The Middle Empire, in uscita il prossimo anno. Le scene verranno registrate nei prossimi mesi in Francia.

Il bomber del Milan reciterà al fianco di grandi attori come Guillaume Canet, anche regista della pellicola, e Gilles Lellouche, i quali saranno i due protagonisti. Presenti anche Marion Cotillard, che interpreterà Cleopatra, e Vincent Cassel, che interpreterà Giulio Cesare. Sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic, invece, non si sa ancora molto, ad eccezione del nome del personaggio.

L’attaccante svedese non è tuttavia il primo atleta a prendere parte alla saga dei Galli. Nel film Asterix e le Olimpiati, uscito nel 2008, infatti, erano apparsi Michael Schumacher, ZinedineZidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo.

Dopo il palco di Sanremo 2021, dunque, per Zlatan Ibrahimovic si apre una nuova porta verso il mondo dello spettacolo. Chissà che l’attaccante rossonero non riesca ancora una volta a tenere gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo.